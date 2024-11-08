Ekrem İmamoğlu ile Erkan Baş görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.

İmamoğlu ile Baş, bugün saat 17.30'da TİP İstanbul İl Örgütü'nde bir araya gelecek.

Önce CHP'li Esenyurt Belediyesi, ardından DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasının ardından Mısır programını yarıda kesen Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye dönmüştü.

İmamoğlu, kayyum gündemiyle Meclis'te temsil edilen bütün siyasi partilerin liderlerinden rendevu talep etmiş ve çarşamba günü Özgür Özel, Temel Karamollaoğlu, Müsavat Dervişoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Ümit Özdağ ile görüşmüştü.

İmamoğlu'na MHP lideri Devlet Bahçeli randevu vermezken DEM Parti Eş Genel Başkanları ise kayyum atanan bölgelerde oldukları için görüşme sağlanamamıştı.