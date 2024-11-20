Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş görüştü: "Saldırılara karşı tek yumruğuz"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da temaslarda bulunuyor.

İmamoğlu, ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk. Şehirlerimizde israfı bitirmiş başkanlarız. Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız. Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz, tekil olarak değerlendirmiyoruz. Bu saldırıları ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Tüm saldırılara karşı partimizle ve milletimizle tek yumruğuz. Bugün bizi ağırlayan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mansur Yavaş’a evsahipliği için teşekkür ederim."

Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk.

Şehirlerimizde israfı bitirmiş başkanlarız.

Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız.

Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz, tekil olarak… pic.twitter.com/qfsFBg4pS7 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 20, 2024

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise görüşmeye ilişkin, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu Belediyemizde ağırladık. Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu Belediyemizde ağırladık.



Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık.… pic.twitter.com/tuOQekdmhJ — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 20, 2024

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK

İBB Başkanı İmamoğlu, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşecek. Görüşmede belediyelere yönelik kayyum atamalarının gündeme gelmesi bekleniyor.