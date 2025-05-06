Ekrem İmamoğlu: "İstanbul Üniversitesi yönetimi okulumun tarihine kara bir leke sürdü"

İBB Başkanı İmamoğlu, diploma bilgisinin İstanbul Üniversite'sinin veri tabanından silinmesine ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımında, mezun olduğu üniversitenin tarihi kapısının önündeki Beyazıt Meydanı’nı İstanbul’a yeniden kazandırmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İnsanlar gelir geçer, güzel işler kalır.



Mezun olduğum üniversitenin tarihi kapısının önündeki Beyazıt Meydanı'nı İstanbul'a tekrar kazandırmak bana nasip olmuştu, bu güzel işi yaptığım için çok gururluyum.



Ama İstanbul Üniversitesi yönetimi, alnımın akıyla aldığım diplomayı… pic.twitter.com/jeoQrgKigG — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 6, 2025

"İnsanlar gelir geçer, güzel işler kalır. Mezun olduğum üniversitenin tarihi kapısının önündeki Beyazıt Meydanı'nı İstanbul'a tekrar kazandırmak bana nasip olmuştu, bu güzel işi yaptığım için çok gururluyum. Ama İstanbul Üniversitesi yönetimi, alnımın akıyla aldığım diplomayı iptal etmeye çalışarak okulumun tarihine kara bir leke sürdü. Bu kararı alanlar mutlu olamayacaklar, çünkü bu zorbalıklarını kimseye anlatacak yüzleri olmayacak."