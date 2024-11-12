Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ile 'kayyum' gündemiyle bir araya gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ile bir araya gelecek.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre, bugün saat 16.30'da gerçekleştirilecek olan görüşmenin gündeminde kayyum kararları olacak.

AKIN GÜRLEK İLE GÖRÜŞME İPTAL OLMUŞTU

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li Esenyurt; DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından 7 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile görüşmesi bekleniyordu ancak görüşme Gürlek tarafından iptal edilmişti.

İmamoğlu, Gürlek'in görüşmeyi iptal etmesiyle ilgili şunları söylemişti:

"Sayın Başsavcı bu göreve atandıktan bir süre sonra, bu görüşme talebimizle ilgili iletişim kuruldu ve görüşme talebine olumlu dönüş yaptı. Sonra, bir ertelemeyle… Aslında ilk görüşmemiz, bir önceki perşembe günüydü. Pazartesi bu görüşme ertelendi. Malum, zaten perşembe günü yaşadığımız bu ilçemizdeki kayyum süreci oluştu. Bir sonraki perşembeye, yani bugüne randevu verildi. Ama dün itibariyle, akşam yanılmıyorsam 20.00’yi geçe beni arkadaşlarım bilgilendirdi. Arayıp, bir bakanlık ziyareti olmak zorunda olduğunu ve o kapsamda randevuyu iptal ettiklerini ifade etmişler. Ama herhangi bir tarih ya da takvim yinelemesi konusunda istişare etmemişler."