Ekrem İmamoğlu: "İstanbul’la buluşulmamış olimpiyat ruhu eksik kalır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile Romanya’nın başkenti Bükreş’te bir araya geldi. İmamoğlu, Bach ile görüşmesinin ardından, “İstanbul için 2036, çok değerli bir şans ve bu şansı hem biz değerlendireceğiz hem bana göre olimpiyat ruhu değerlendirecek çünkü İstanbul'la buluşulmamış olimpiyat ruhu, bana göre eksik” açıklamasını yaptı.

Ekrem İmamoğlu, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 53. Genel Kurulu'na katılmak üzere, Romanya’nın başkenti Bükreş’e gitti. Parlamento Sarayı’nda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı, EOC Başkanı Spyros Capralos ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu’nun açılış konuşmalarıyla başladı.

İmamoğlu, gün boyu takip ettiği Genel Kurulda, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener’in de katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

"İSTANBUL 2036'YI UZUN UZUN KONUŞTUK"

İmamoğlu, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Bugün, güzel bir toplantı günüydü. Avrupa Olimpik Komiteleri ve başkanlarıyla çok verimli bir toplantı günü geçirdik. Akşamüstü Dünya Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'la çok önemli bir toplantı yaptık. İstanbul 2036’yı uzun uzun konuştuk. Paris'e giden yolda yaşanan deneyimler… Lozan'da kendisini ziyarette anlattığımız 2036’ya dönük kararlılığımızı ve niyet beyanımızın hangi bir süreçte olduğunu, Paris'te bir yıldır yürüttüğümüz, belediyeyle yaptığımız karşılıklı diyalog detayları ve özellikle bundan sonra atmayı düşündüğümüz adımlar ve planlamaları kendisiyle paylaştık. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk ve çok değerliydi. Sonuçta, Paris Olimpiyatları'ndan sonra biz, devamında atacağımız adımlarla ilgili her adımını bildiğimiz ve şehrimizi hiçbir konuda eksik bırakmayan hususlarla ilgili karar birliğine vardık. Ve umut ediyorum, hemen Paris'ten sonra en yakın tarihte, güçlü bir takımımızla, Lozan ziyaretiyle Dünya Olimpiyat Komitesi'yle güçlü ilişkilerimizi en yüksek seviyede tutacağız.

"İSTANBUL'UN NASIL MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLERİ SAĞLAYABİLECEĞİNİ HAYAL BİLE EDEMİYORUM"

Tabii o da Avrupa Oyunları'yla ilgili attığımız adımın, 2036’ya dönük yolculukta önemli bir adım olduğunu, önemli bir aşama olduğunu ifade etti. Avrupa Oyunları'yla ilgili de yarın sabah yine bir sunum yapacağız. Bach ve Capralos, birlikte bizi izleyecekler. Avrupa Oyunları’yla ilgili nasıl bir hazırlık yaptığımızı kendileriyle paylaşacağız. Spor yolculuğumuz çok programlı, planlı ve güçlü bir şekilde ilerliyor. Yeni nesil düşünceler, yeni nesil spor çağrışımları, şehirle iç içe oyunların varlığı… Ki bunda olimpiyat, müthiş bir Paris deneyimi bize yaşatacak. Kentle iç içe oyunlar. İstanbul'u hayal bile edemiyorum, nasıl muhteşem görüntüleri sağlayabileceğini.

"İSTANBUL'UN HER YERİ BİR ARENA"

Bu yönüyle de yeni nesil arayışları, yeni nesil süreçleri, kent planlamasıyla iç içe, iklim dostu bir kent olmayla, sürdürülebilirlikle iç içe bir duygunun olimpiyat yolculuğunda ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, temel prensiplerde çok güçlü bir birliktelik hissettim. İstanbul için 2036 çok değerli bir şans ve bu şansı hem biz değerlendireceğiz hem bana göre olimpiyat ruhu değerlendirecek. Çünkü İstanbul'la buluşulmamış olimpiyat ruhu, bana göre eksik. Dünyanın en güzel şehri İstanbul ve İstanbul'un her yeri bir arena, her yeri bir stadyum, her yeri bir spor duygusuyla dolu. Dünyanın en önemli kulüpleri İstanbul'da. Hak ediyor. İnşallah 2036’da İstanbul'da, İstanbullularla birlikte ev sahipliği yapacağız.”