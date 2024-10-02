Ekrem İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs'tan İstanbul Üniversitesi'ne nasıl geçtiğini anlattı

İBB Haber'in sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir YouTube programında, KKTC'de öğrenim gördüğü üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne nasıl geçiş yaptığını anlattığı bölüm, "Ekrem İmamoğlu, Kıbrıs’tan İstanbul Üniversitesi’ne nasıl geçiş yaptığını anlattı" başlığıyla paylaşıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta okurken derslerinin çok iyi olduğunu söyleyen İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi’ne başvurduğunu ve İşletme Fakültesi'ne yerleştiğini ifade etti. Kendisinin başvuru yaptığı dönemde, Kuzey Kıbrıs'taki üniversiteden Türkiye'deki üniversiteye geçiş yapılabildiğini, bu hakkın o dönemde 3 yıl devam ettikten sonra kaldırıldığını, şu anda geçiş olmadığını belirten İmamoğlu, o dönemde Türkiye'de henüz özel üniversite de bulunmadığına işaret etti. Kuzey Kıbrıs'taki üniversiteden başvurusunu yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yerleştiğini aktaran İmamoğlu, üniversite hayatı boyunca da yoğun bir iş hayatı olduğunu dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu, programda şunları söyledi:

“Derslerim de iyiydi Allah için, ben de başvuru yaptım İstanbul Üniversitesi'ne. Zaten o dönemde 3 sene bu geçiş işleri oldu, sonra da iptal edildi. Hala geçiş yapamıyorsun. Ya da denkliği oradaki coğrafyaya göre ayarlıyorlar ya da üniversite puanlarına dahil oldu. O zaman dahil değildi. Zaten özel üniversite statüsü de Türkiye’ye henüz girmemişti. Biz de başvurduk, geçiş yaptık, geldim İstanbul'a. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi. Üniversite yaşamımda yoğun bir iş hayatı başladı benim. Ticaret yaptım. Babamın işi olan inşaat işiyle haşır neşir oldum. Hatta işimin yöneticisi oldum. O meşhur köfteci dükkanlarımı açtım. Acayip işim var, acayip iş mesaim var o esnada. Yine duramadım. Hem fakülte hem de üniversite takımında futbol oynamaya başladım."