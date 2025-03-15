Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş görüşmesi sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bir araya geldi.

İmamoğlu, 11.04'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Yavaş'ın davetiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan görüşme yaklaşık 30 dakikanın ardından sona erdi.

Yavaş'ın makamında gerçekleşen görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş, gazetecilere açıklama yaptı. Yavaş şunları kaydetti:

"Malum eğilim yoklaması var. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bunlar basına yansımıştı. Dolayısıyla ben kişisel olarak katılmayacağımın uygun olacağını düşündüm. Ama bu her konuda ağzımızı açtığımızda arada bir problem var gibi adlandırıldığı için böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine ziyareti için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum."

Ardından konuşan İmamoğlu ise şunları kaydetti:

"Ben de teşekkür ederim başkanımıza. Mansur başkanımıza merhaba dedik, buluştuk, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz. Sonuçta biz yol arkadaşıyız, hedefimiz tek. Memleketimizi bu ceberrut sistemden kurtarmaktır. Başka bir hedefimiz yoktur."

"SALON VERİLMEDİ" İDDİALARINA YANIT

Bir gazetecinin "Sayın İmamoğlu'nun bugünkü Ankara buluşması için Ankara'da salon verilmediği iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Yavaş şu yanıtı verdi: "Biz artık trol iddialara cevap vermek istemiyoruz ama dün televizyondan aradılar siz de cevap vermediniz dediler, valla her iddiaya cevap verirsek bunu sonu alınmaz. Ama kendisini ikna etmek için kendisine yazı gönderdik. Böyle bir şey olamaz, aramızı bozmak için bütün gayreti gösteriyorlar ama mümkün olamaz. Hepimizin tek bir hedefi var. Derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım, ortak hedefimiz budur."

"KİMSE BİRBİRİNİN YEDEĞİ OLMAZ"

Devamında 'yol haritasına' ilişkin konuşan Yavaş, şunları kaydetti:

"Kimse kimsenin yedeği olmaz. 31 Mart'tan sonra konu aday kim olacak oldu. Gerçek gündemi unutturmak istiyorlar. Biz de mümkün olduğunca bunların dışında kalmak istiyoruz. Ancak gerçekten durum dayanılmaz bir hal aldı. Şöyle ki; Ekrem başkanın başına bir iş gelirse şu olur bu olur deniyor. Bunlar söylemekte zorlandığım şeyler, bu tür değerlendirmeleri kötü buluyorum. Kimse birbirinn yedeği olmaz. Biz medeni insanlarız, bir yol mutlaka bulunur."

"SIRA TÜRKİYE'NİN KİRLİ SİYASETİNİ TEMİZLEMEDE"

Bir gazetecinin diplomanın iptal edileceğine yönelik sorularına ise İmamoğlu, gazeteciye 'Hangi üniversite mezunusun? Senin bile diplomanı iptal edebilirler" yanıtını verdi.

Yavaş, "Bir siyasiye bu şekilde kumpas kurmak, bir şekilşde yolunun kesilmesi için aparatlar bulmak sonderece çirkin. Aslında sayın Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmesi lazım. Çünkü bu konularda en büyük tecrübe sahibi kendisi. Her seçime girerken mutlaka karalama iftira kampanyasıyla yol alınmak isteniyor. Ankara'nın kirli siyasetini temizledik. Sıra Türkiye'nin kirli siyasetini temizlemeye geldi inşallah o da olacak."

İMAMOĞLU'NUN HALK BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan İmamoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçime geri sayım sürerken halk buluşmalarına devam ediyor.

Yavaş, görüşmenin ardınan, Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda saat 12.00'de partililere hitap edecek olan İmamoğlu'nu uğurladı.