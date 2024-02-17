Ekrem İmamoğlu: Martta iki metro daha açacağız

İBB Başkanı İmamoğlu Kartal'da aşevi-afet lojistik merkezi açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, devam eden projelerine işaret eden İmamoğlu, "Martta iki metro daha açacağız. Biri Anadolu, diğeri Avrupa Yakası'nda. Avrupa Yakası'ndaki Ataköy-İkitelli hattı; Anadolu Yakası'ndaki Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra hattı" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediyesince inşa edilen Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin açılışına katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan İmamoğlu, aşevinin yapımını karşılayan Türkdoğan ailesine teşekkür etti.

Görevde oldukları 5 yılı özenli şekilde tamamlamak üzere olduklarını belirten İmamoğlu, motivasyonlarının kentin 16 milyon insanı olduğunu söyledi.

İmamoğlu, insanları birbirinden ayırmadan güzel işler başardıklarını anlatarak, dönemlerinde Covid-19 salgınını, deprem felaketini yaşadıklarını anımsattı.

"TOPLAMDA 65 KİLOMETRE METROYU BU 5 YILDA BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Projelerini anlatan İmamoğlu, "Martta iki metro daha açacağız. Biri Anadolu, diğeri Avrupa Yakası'nda. Avrupa Yakası'ndaki Ataköy-İkitelli hattı; Anadolu Yakası'ndaki Çekmeköy-Sancaktepe-Samandıra hattı. Toplamda 65 kilometre metroyu bu 5 yılda bitirmiş olacağız'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, göreve geldiklerinde yapılan acil afet toplantılarından birinde İstanbul'un ilave itfaiye çalışanı ve zabıtaya ihtiyacı olduğunu söylediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim itfaiye çalışanlarımız Türkiye'nin en muktedir afet uzmanları. Afet anında olağanüstü işler başarıyorlar. İtfaiyecilerin en büyük derdi nedir biliyor musunuz? O bir meslek olarak kabul edilmediği için bazı haklarından mahrum kalırlar. Hep söylüyorum, bunu da bir türlü bu hükümet halletmiyor. Bakın, 3 bin 500 itfaiye eri ihtiyacımız olduğuna İstanbul'un mülki amiriyle beraber karar verdik. Yazı yazdık o dönemde. Kendilerinden de destek istedim. 750 kişilik izin verdiler. Bin 150 zabıtadan da 400.''

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından kurdele kesilerek, Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi-Gıda Bankası ve Afet Lojistik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.