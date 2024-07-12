Ekrem İmamoğlu: Milletimiz bir avuç insanı mutlu edenlerden bıktı, onları evine yolladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa 2. Bölge Dere Islahı ve Bakım Onarımı Tanıtım Töreni'ne katıldı. İmamoğlu, yaptığı konuşmasında " Bizim insanlarımıza hizmet ederek mutlu etmekle işimiz var. Milletimiz bir avuç insanı mutlu eden insanlardan bıktı. Onları evine yolladı, yollamaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İştirak şirketi İSKİ'nin tamamlanan hizmetler için Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Avrupa 2. Bölge Dere Islahı ve Bakım Onarımı Tanıtım Töreni' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

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Törene İmamoğlu'nun yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı. Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerini kapsayan proje için 3 milyar lira yatırım yapıldığı öğrenildi.44 ayrı derede, 555 bin 623 metre dere temizliği yapılarak ıslah işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.

İstanbul'un 9 ilçesini kapsayan yatırımın açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'u farklı bölgelere bölerek bu çalışmalar ve planlamalar yapılıyor. Bu kapsamda bugün bulunduğumuz projenin bitiriliş tarifi 2'nci bölge diye yapılıyor. Maalesef tabii özellikle derelerimiz, vadilerimiz geçmişten bugüne çok ciddi can kayıplarına mal olduğunu biliyorsunuz. Bu noktada en fazla da Haramidere bunların cezasını çeken, sıkıntısını yaşayan bölgelerimizin başında. Bu yönüyle su baskını sorununun en önemli kaynaklarından birisi olan derelerin ıslah sorununu bizim dönemimizde güçlü yatırımlarla sona erdirdik diyebilirim. Bizden önce bu konuya yaklaşım farklıydı. Vadilerin imara açılması, vadilerin kıyılarındaki boşlukların rant alanı olarak görülmesiydi. Biz ise buraları yaşam vadilerine dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMI VAR EDİYORUZ"

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Yaşam Vadisini tüm İstanbul'a yaydıklarını kaydeden İmamoğlu, "Özellikle Haramidere bu çalışmamızın çok özel noktalarından birisi haline geldi. İçinde sizlerin hizmetine sunduğumuz Yaşar Kemal Meydanı bu çalışmanın bir ürünü, bir vitrini gibi Esenyurtlu hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. Yalnız Avrupa yakasında değil, Asya yakasında da çok kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Atıklar olması gerektiği gibi atık su arıtma tesislerine, yine yağmur sularının da denize akmasını sağlayarak doğanın sürdürülebilirliğini ve yaşamın sürdürülebilirliğini, insanlarımızın hayatında var ediyoruz. Bu yönüyle hem halk sağlığını koruyoruz hem de çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz" diye konuştu.

"SEÇİM İÇİN ÇÖZÜM ÜRETME POZİSYONU BİZİM POZİSYONUMUZ DEĞİL"

Tamamlanan ıslah ve dere temizliği çalışmasının yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendirdiğini kaydeden İmamoğlu, "İnsanımızın hayatını kolaylaştıran, rahat bir nefes almasını sağlayan, yağmurlu havalarda kaygı duymayacakları bir altyapının varlığını insanlarımıza sunmuş olduk. Bizim için çözüm demek durumu idare etmek değil, kalıcı çözüm bulmak demektir. Gerçek çözüm demektir. Günü kurtarmak, durumu idare etmek, göz boyamak ya da seçimi kazanmak için çözüm üretme pozisyonu bizim pozisyonumuz değil. Her zaman söyledim bizim için hedef seçim kazanmak değil. Bizim hedefimiz İstanbulluların sorunlarını çözmek, İstanbulluların, Esenyurtluların gönüllerini kazanmaktır. Baktığımız pencere odur, Çocukların geleceğini kurtarmaktır" dedi.

"HER BELEDİYE BAŞKANIMIZIN TEK YOLCULUĞU VARDIR"

"Milletin parasını, millet için harcamaya devam edeceğiz" diyerek sözlerine devam eden İmamoğlu, "Yılların tecrübesiyle bu işe bugün başlamış gibi heyecanımızın yüksek olduğunu her yerde dile getireceğiz. Kamu yatırımları bu şehrin doğasına, bu şehrin çocuklarına, bu şehrin gençlerine başta hanımefendilerine, beyefendilerine, herkesi mutlu kılma mücadelesidir. Hemşerilerimiz bizi çok iyi anlıyor. Biz de onları çok iyi anlıyoruz. Onun için 16 milyon insanımız için çalışmaya devam edeceğiz. Her belediye başkanımızın tek yolculuğu vardır; milletine hizmet etmek. Bir kişinin değil, milletinin sözünü dinlemek, milletini mutlu etmek. Bizim partizanlıkla işimiz yok. Bizim insanlarımıza hizmet ederek mutlu etmekle işimiz var. Milletimiz bir avuç insanı mutlu eden insanlardan bıktı. Onları evine yolladı, yollamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.