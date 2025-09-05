Ekrem İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cesaret ve umutla, kararlılıkla, Asla vazgeçmeyeceğiz! Hakkınızı yedirmeyeceğiz! Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz! Aziz Türk Milleti’nin cumhuriyet, demokrasi ve adalet kararlılığı kazanacak! Milletimizin iktidarı kurulacak, Her şey çok güzel olacak!"