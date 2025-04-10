Ekrem İmamoğlu: Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar

BirGün yazarı Timur Soykan ile gazeteci Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu durumda bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da tutuklamalara tepki gösterdi. İmamoğlu, "Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı" dedi.

"UYDURUK GEREKÇELERLE GAZETECİLERE SALDIRIYORSUNUZ"

Sosyal medya paltformu X üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şunları kaydetti:

"Gazeteciler, tutuklanmamıza sebep olan dava dosyasının fos çıktığını, bütün iddiaların uyduruk olduğunu açığa çıkardılar. O yüzden bu panik, Murat Ağırel ve Timur Soykan sadece gazetecilik yaptılar. Gerçeklerden o kadar korkuyorsunuz ki eliniz ayağınız birbirine dolandı. Bir şey uyduramadınız foyanız açığa çıktı, uyduruk gerekçelerle gazetecilere saldırıyorsunuz. Bırakın gazetecileri. Gerçeklerden ne kadar kaçabilirsiniz ki?"