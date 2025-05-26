Ekrem İmamoğlu'na görüş engeli: Bakanlık başvurulara yanıt vermiyor

Bazı belediye başkanı ve siyasetçilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için yaptıkları başvurulara yanıt verilmiyor.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret etmek isteyen çeşitli siyasetçiler ve belediye başkanları, Adalet Bakanlığı’na yolladıkları görüşme taleplerine yanıt alamıyor.

Aralarında İBB başkanvekili olarak görev yapan Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de olduğu isimlerin İmamoğlu ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’ndan talep ettiği izinlere iki haftadır yanıt verilmediği ortaya çıktı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da CHP’nin Silivri’de düzenlediği mitingde söz konusu duruma dikkat çekerek "Başkanımıza çok yakın bir yerdeyiz ama görüşemiyoruz. Özellikle belediye başkanlarına görüş engeli de getirildi o yüzden kendisiyle görüşmekte de zorlanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.