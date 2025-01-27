Ekrem İmamoğlu'na kürsüden iner inmez soruşturma!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bilirkişi Satışmış Büyükcanayakın ile ilgili bilgileri paylaştığı konuşmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288’nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Saraçhane'de soruşturmalar ve hukuksuzluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında bir ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını belirten Ekrem İmamoğlu, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın "olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu" söyledi.

"Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" diyen İmamoğlu, "Arkasında çok güvendiği kişiler var. Yeni bilirkişi raporu geldi. Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara" dedi.