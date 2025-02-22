Ekrem İmamoğlu'na "sahte diploma" soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, ‘sahte diploma’ iddiaları üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 2024 Aralık ayının başında Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının geçerliliğinin incelenmesi için Yüksek Öğretim Kurumuna müzekkere yazıldığı belirtildi.

Savcılık, İmamoğlu'nun 26 Şubat'ta ifadeye vermeye çağrıldığını duyurdu.

Savcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu iddia etmişti. Atay, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğunu öne sürmüştü.

İddianın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparak İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olduğunu ve bu konudaki belgelerin hem İBB arşivinde hem de üniversite arşivinde yer aldığı bildirmişti.

İmamoğlu'nun lisans diploması da İBB Teyit hesabı tarafından paylaşılmıştı.