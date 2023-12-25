Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırı davası: Duruşma ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs'ta Erzurum'daki mitingde taşlı saldırıya uğramasına ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi. Sanıklar beraatlerini isterken, duruşma ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da 7 Mayıs'ta düzenlenen "Halk Buluşması"nda taşlı saldırıya uğramasına ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 10 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müştekilerden S.B, beyanında, mitingi dinlemek için gittiği alanın kalabalık olduğunu, taş isabet etmesi sonucu yaralandığı için şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanıklar ise önceki savunmalarını tekrar edip beraatlerini istedi.

Mahkeme, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Abdulhakim U, Barış S, Cengiz E, Şenol Ç. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, Abdullah A, Ahmet K, Doğukan K, Dursun P, Enes Y, Emrah T, Enes Y, Ferdi S, Furkan K, Muhammed Ç, Muhammed K, Muhammed Akif K, Muhammed Haktan S, Muhammet Emin Ö, Oğuzhan U, Osman K, Ömür K, Serhat K, Serhat M, Soner H, Vefa Ö, Yakup Emre A. ve Yunus Emre D. hakkında ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis ve adli para cezası talep ediliyor.

İddianamede, ayrıca sanıklar hakkında verilen cezalarda, dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirim yapılması isteniyor.