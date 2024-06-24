Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırı davası ertelendi: Tüm sanıklar hakkında ceza istendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs'ta Erzurum'daki mitingde taşlı saldırıya uğramasına ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi. Davada mütalaasını veren savcı, tüm sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erzurum'da gerçekleştirdiği 'Halk Buluşması' sırasında uğradığı taşlı saldırıyla ilgili davaya bugün Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki beşinci duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

28 SANIK YARGILANIYOR

İmamoğlu'nun avukatlarından Mustafa Aşık, savunmasında, dosyadaki delil, kamera kayıtları ve bilirkişi raporuna göre, müvekkilinin Erzurum'a gelmeden aleyhine sloganlar atıldığının sabit olduğunu öne sürdü.

Grubun toplanıp yürüyüş yaptığını ileri süren Aşık, "Kamuoyunu yönlendirme gücüne sabit kişiler sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapmışlardır. Saldırganlar tarafından saldırı anı sosyal medyadan canlı yayın yapılmıştır. Sanıklar olay yerine tesadüfi gelip birlikte hareket etmediklerini söylese de bunlar çelişkilidir. Biz organizasyon şekilnde hareket edildiğini düşünüyoruz. Araştırmanın genişletilmesi amacıyla süre talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların iddianamede istenildiği gibi cezalandırılmalarını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, eksikliklerin tamamlanması ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması amacıyla duruşmayı 27 Temmuz'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Abdulhakim U, Barış S, Cengiz E, Şenol Ç. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, Abdullah A, Ahmet K, Doğukan K, Dursun P, Enes Y, Emrah T, Enes Y, Ferdi S, Furkan K, Muhammed Ç, Muhammed K, Muhammed Akif K, Muhammed Haktan S, Muhammet Emin Ö, Oğuzhan U, Osman K, Ömür K, Serhat K, Serhat M, Soner H, Vefa Ö, Yakup Emre A. ve Yunus Emre D. hakkında ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis ve adli para cezası talep ediliyor.

İddianamede, ayrıca sanıklar hakkında verilen cezalarda, dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirim yapılması isteniyor.