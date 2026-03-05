Ekrem İmamoğlu'na uluslararası ödül

1 yıldır tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Paweł Adamowicz Ödülü' verildi.

Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen törende İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından kürsüden okunan mesajı, salondaki Avrupalı parlamenterler ve konuklar tarafından ayakta alkışlandı.

Aslan, kendi konuşmasından önce İmamoğlu'nun mektubunu da okudu.

İmamoğlu, Aslan tarafından paylaşılan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün çok istememe rağmen aranızda değilim. Ancak sizlerin, yani demokrasiye inanan dostların gösterdiği dayanışma, en az bu ödül kadar anlamlı ve kıymetli. Dayanışmamız, sınırları aşan ortak vicdanımıza ve bu vicdanın yön verdiği adalete işaret ediyor. Bunu hissediyor ve biliyorum.

Bugün ülkemin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle özgürlüğüm kısıtlı, ama umudum özgür, iradem özgür. Daha da önemlisi milletimin iradesi hala özgür. Türk halkının iradesini ve özgürlüğünü savunmaya, bana getirilen tüm kısıtlamalara rağmen devam edeceğim. Bu ödüle adını vermiş, Paweł Adamowicz gibi, seçilmişlerin iradesinin hukukun güvencesi altında olması ilkesini savunmaya devam edeceğim.

"ESAS HEDEF SEÇMENİN İRADESİDİR""

Türkiye’de yaşadığımız demokratik gerileme giderek daha da ağırlaşmakta. Ve bu gerileme ilk aşamada halen muhalefetin elinde olan yerel yönetimleri hedef almakta. Ne yazık ki ülkemde iktidar, yıllardır devleti ve milleti tekeline almaya çalışıyor. Muhalefeti, eleştiriyi, hatta bazen sadece farklılığı bile hedefe koyabiliyor. Farklı görüşlere saygı, sadece iyi yönetişim meselesi değildir. Aynı zamanda toplumsal istikrarın da temelidir. Seçilmiş yerel yöneticilere dönük baskılar, sadece belediyeleri hedef almamaktadır, bu baskıların esas hedefi seçmenin iradesidir.

Bugün bu ödül töreni, 19 Mart 2025’te başlayan tutukluluğumun birinci yılına günler kala yapılıyor. Ve 9 Mart’taki ilk duruşma tarihinden hemen önce. Yalanlarla. Kumpaslarla. Tuzaklarla. Hiçbir geçerli delil olmadan tutuklu bulunuyorum. Ama bizler kin tutmuyoruz, bizim hedefimiz gerilimi büyütmek değil, hukuka dönüşü gerçekleştirebilmek. Bu temelde adil ve tutuksuz yargılanma hakkını savunuyoruz. Bu hak her demokratik toplumun ortak zemini olmalıdır.

"SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL, DÜNYADA DEMOKRATİK GERİLEME BÜYÜYOR"

Sadece Türkiye’de değil, dünyada demokratik gerileme büyüyor. Muhalefet baskılanıyor. Basın zayıflatılıyor. Yargı siyasallaşıyor. Ancak aynı zamanda, demokrasiye sahip çıkanlar da çoğalıyor. Ben kendimi millete emanet ettiğim gün şunu söyledim: Milletime güveniyorum. Bugün de aynı yerdeyim. Üzülmeye ve mahzun olmaya gerek yok. Umudumuz sapasağlam yerinde.

Avrupalı dostlarım, Benim mücadelem bir kişinin mücadelesi değil. Bu, bir ülkenin geleceği meselesi. Ve bu mücadele sadece Türkiye için de değil. Demokratik gerileme yaşayan bütün ülkeler için bir anlam taşıyor. İnsanlığın ortak mirasının bir göstergesi olan evrensel değerleri savunmaya devam etmeliyiz.

"SESSİZ KALMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR"

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları hepimizin hak ettiği değerlerdir. Bu temel değerlerin ihlal edildiği dönemlerde sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Bu zor dönemde tüm Avrupa kurumlarının sorumluluğu büyüktür. Avrupa Birliği kurumlarının ve Avrupa Konseyi sisteminin, yerel demokrasiyi korumada özel bir rolü vardır. Bu rol, Türkiye’yi dışlamak için değil; demokratik standartları güçlendirmek için kullanılmalıdır. Türkiye, Avrupa ile tarihsel ve toplumsal bağlara sahip bir ülkedir. Bizim hedefimiz, bu bağları ortak değerlerimiz ve evrensel hukuk ilkeleri üzerinden güçlendirmektir.

Türkiye’nin yeri demokratik Avrupa ailesinin içindedir. Bu sadece bir temenni değil, tarihsel bir yön ve toplumsal bir iradedir. Bugün bana verilen bu anlamlı ödülü, Türkiye’de demokrasiyi savunan herkese, Seçilmiş belediye başkanlarına, Gençlere, Hukukçulara, Gazetecilere, Sivil topluma, Ve her şeye rağmen sandığa sahip çıkan milletimize adıyorum. Bu ödülü onların adına alıyorum.

Kendi mısralarıyla tamamladı

Ben Türkiye’nin geleceğine inanıyorum. Çünkü milletimiz, zor zamanlarda bile kendi iradesini korumayı bilir. Bizim arzumuz, Türkiye’nin yeniden tam anlamıyla demokratik hukuk devleti çizgisine dönmesidir. Sözlerimi, Nazım Hikmet’in memlekete dair o büyük umudundan esinlenerek yazdığım bir dörtlükle bitirmek istiyorum:

Ve bir gün…

Söz, korkudan büyük olacak.

Hak ve adalet temelli düzen kurulacak

Ve memleket yeniden nefes alacak.

Demokratik şehirler, halkın evi olacak.”

İMAMOĞLU'NA TEBRİK

PES Yerel Yönetimler Ağı (PES Local) Başkanı, Fransa’nın Coulaines Belediye Başkanı ve Avrupa Bölgeler Komitesi Üyesi Christophe Rouillon, yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aldığı ödül dolayısıyla kutladı.

Rouillon, İmamoğlu ile birlikte diğer tutuklu belediye başkanları ve haksız yere tutuklu bulunan tüm belediye görevlileriyle dayanışma mesajı verdi. Haksızlık ve hukuksuzluğa Türkiye dâhil olmak üzere tüm Avrupa’da birlikte karşı çıkılması gerektiğini belirten Rouillon, verilen ödülün bu mücadele açısından önemli ve değerli bir adım olduğunu ifade etti.