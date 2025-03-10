Ekrem İmamoğlu'na yakın hangi isimlerin mal varlıkları donduruldu?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinde mal varlıklarına ve banka hesaplarına el koyulan isimlerden bazıları ortaya çıktı. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bu isimler arasında İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu’nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın bulunduğunu söyledi. Necati Özkan, "Ekrem Bey’in merkezde olduğu bir yapı kurmaya çalışılıyor. Beni de orada göstermeye çalışıyorlar" dedi.
CHP'nin ön seçimde cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tanıdığı ve tanımadığı bazı isimlerin mal varlıklarına el konulduğunu belirtirken bu isimlerden bazıları ortaya çıktı.
Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında, "bu isimler arasında İmamoğlu’na seçim kazandıran kampanyayı yapan Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu’nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın bulunduğunu" yazdı.
Terkoğlu, "İmamoğlu’nun 'aralarında tanımadıklarım da var' dediği isimlerin önemli bölümünün ise İBB iştiraklerinden ihale alan şirketlerin sahipleri olduğunu" ifade etti.
Barış Terkoğlu, "İmamoğlu’na yakın çok sayıda ismin şirketlerine, banka hesaplarına, tapularına, araçlarına tedbir kararı alındığını" kaydetti.
ÖZKAN: İMAMOĞLU'NUN MERKEZDE OLDUĞU YAPI KURULMAYA ÇALIŞILIYOR
İddiaları doğrulayan Necati Özkan, Terkoğlu'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Cuma günü öğle yemeğindeydim, Beşiktaş Tapu Müdürlüğü’nden bana bir sms mesajı geldi. Mesajda ‘adınıza kayıtlı gayrimenkul üzerinde el koyma kararı şerhi tesisi işlemi yapılmaktadır” deniyordu. Ben mesajı bir tür dolandırıcılık zannettim. Yine de içime kurt düştü ve avukatıma gönderdim. Avukatım, Tapu Müdürlüğü’ne ve adliyeye iki avukat arkadaşını gönderdi. Sonuçta, Başsavcılığın yaptığı bir işlem olduğunu doğruladı. Ardından, bir arkadaşımın ikazıyla, banka hesabımdan, kontrol için, eşime 500-1000 lira para göndermeye çalıştım, yapamadım. Şahsi hesabım dondurulmuştu. Bankayı aradım, şubenin haberi bile yoktu. Sonrasında da Ankara Çankaya Tapu Müdürlüğü’nden benzeri bir mesaj geldi.
Ben profesyonel bir iletişimciyim. 42 yıldır çalışıyorum, piyasada tanınan muteber bir şirketim var. Ulusal veya uluslararası markalara iletişim kampanyaları yaptım. Mevcut hükümetin yönettiği çeşitli bakanlıkların, Merkez Bankası, Halk Bank gibi kuruluşların ya da kamu idarelerinin projelerinde uzun yıllar ihalelere girerek görev aldım. Örneğin Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün ihalelerine katılarak yılda 5, 10, 15 milyon dolarlık bütçeler yönettim. Özetle; şirketim yıllarca kendi alanında Türkiye’nin en büyüklerinden biri oldu. Türkiye dışında da birçok projeyi yönettim. İletişim benim profesyonel işim, tutkum. Bugüne kadar 40’dan fazla ülkede konferanslar, dersler verdim. İBB’de ise ne bir görevim, ne bir sorumluluğum, ne de imza yetkim var. Dahası, yıllardır İBB veya iştiraklerinin ihalelerinden uzak duruyorum. Girsem hakkıyla alıp yapabileceğim işler olduğu halde bunu tercih ediyorum. Çünkü İBB benim için bir kar alanı değil. Ekrem Bey’in Türkiye için doğru bir lider alternatifi olduğuna inandığım için onu destekliyorum. Ekrem Bey’le ilk kez 2013 yılının sonbaharında tanıştık ve çalıştık. 2014’te Beylikdüzü’nü kazandıran kampanyasını yönettim. O tarihte ondaki ışığı gördüm. O günden beri bizzat Ekrem İmamoğlu’nun siyasal iletişim danışmanlığını yapıyorum.
Avukatımın bana söylediği; bu bir soruşturma dosyası ve dosyada gizlilik kararı var. O nedenle konu nedir, suç isnadı nedir, benim hangi davranışımı hangi kanunun hangi maddesine aykırı bulmuşlar, bilmiyorum. Fakat belli ki Ekrem Bey’in merkezde olduğu bir yapı kurmaya çalışılıyor. Beni de orada göstermeye çalışıyorlar. Bir kez daha buradan Ekrem Bey’i oyun dışına atmak gibi bir çaba var. Ben kendimi biliyorum. Verilmeyecek bir hesabım yok. Yapılanların hukuken hiçbir dayanağı yok, tamamen gayrimeşru."
İMAMOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?
Ekrem İmamoğlu, dün Adana'da yaptığı açıklamada konuya ilişkin tepki göstermişti.
İmamoğlu, tanıdığı bir grup insanın mal varlıklarına, banka hesaplarına el koyulmasına yönelik şunları söylemişti:
"Buradan söylüyorum: Ey ilgili şahıs. O kendini çok iyi biliyor. Bak ben senin dediğin gibi şantaj-montaj demiyorum. Çok net bir şey söylüyorum: Benim arkadaşlarım eğer en ufak bir haksızlığa veya hukuksuzluğa karışmışsa gelin bütün dosyaları açın, bütün belgeleri bilgileri açıkça kamuoyu ile paylaşın. Milletimiz görsün. Hodri Meydan.
Elinizde ne varsa dökün ortaya diyorum. Ama öyle uydurma gizli tanık beyanları o geçmişte ki FETÖ terör örgününün muameleleri gibi hareket etmeyin mertçe, hakka ve hukuka uygun olarak yapın. Senin savcıların sorsun benim arkadaşlarım yanıtlasın. Kim ahlaklı ? Hangi dönem kaynakları peşkeş çekilmiş? Canlı yayında bu millete izletmeye var mısın? Var mı yüreğin? Mertsen, yiğitsen, ufacık da olsa vicdan kırıntın varsa bu meydan okumaya yanıt verirsin. Bir derdiniz varsa ben buradayım. Milletimizle beraber buradayım."