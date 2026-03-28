Ekrem İmamoğlu'ndan 100. mitinge çağrı

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 100’üncüsü için çağrıda bulundu.

İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından, 100’üncüsü 28 Mart Cumartesi günü (bugün) Çanakkale’de gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine yurttaşları davet etti.

"Çanakkale’de savunulan sadece bir boğaz değildi. Savunulan bir milletin şerefi, haysiyeti, iradesi ve istikbaliydi" diyen İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Çanakkale’yi anlamak, yalnızca geçmişi anmak değildir. Çanakkale’yi anlamak, atalarımızın bize bıraktığı mirası, bugün kim olduğumuzu ve yarın nasıl ayakta kalacağımızı da anlamaktır.

Çünkü Çanakkale’de savunulan sadece bir boğaz değildi. Savunulan bir milletin şerefi, haysiyeti, iradesi ve istikbaliydi.

İşte bu inançla yarın Çanakkale’de buluşuyoruz."