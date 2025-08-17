Ekrem İmamoğlu'ndan 17 Ağustos mesajı
17 Ağustos depremi için mesaj yayınlayan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ulusal bir seferberlik ve güçlü bir hazırlık ile yarınlarımızı güvenceye alabiliriz" dedi.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Biz deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız. Ulusal bir seferberlik ve güçlü bir hazırlık ile yarınlarımızı güvenceye alabiliriz."
