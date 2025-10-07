Ekrem İmamoğlu'ndan 200. gün videosu ile Şişli mitingine çağrı
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın saat 20.30’da Şişli Cevahir AVM önünde düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrı yaptı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarınki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerin Şişli ayağı için çağrıda bulundu.
Millet iradesine vurulan darbenin üzerinden tam 200 gün geçti. Milletimiz darbeye canla başla direndi ve direnmeye devam ediyor.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) October 7, 2025
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı, darbenin 200. günü buluşmasına herkesi davet ediyorum.
8 Ekim Çarşamba 20.30
Şişli Halaskargazi Cd.… pic.twitter.com/jA3KzYaKwk
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Millet iradesine vurulan darbenin üzerinden tam 200 gün geçti. Milletimiz darbeye canla başla direndi ve direnmeye devam ediyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı, darbenin 200. günü buluşmasına herkesi davet ediyorum."