  • 07.10.2025 22:13
  • Giriş: 07.10.2025 22:13
  • Güncelleme: 07.10.2025 22:17
Ekrem İmamoğlu'ndan 200. gün videosu ile Şişli mitingine çağrı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarınki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerin Şişli ayağı için çağrıda bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Millet iradesine vurulan darbenin üzerinden tam 200 gün geçti. Milletimiz darbeye canla başla direndi ve direnmeye devam ediyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı, darbenin 200. günü buluşmasına herkesi davet ediyorum."

