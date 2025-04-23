Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle hazırlanan videolu mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İmamoğlu'nun "Bu memleket çocukların… 23 Nisan kutlu olsun" mesajıyla paylaşılan videoda, çocuklar tarafından çizilen ve CHP’nin 23 Mart'taki cumhurbaşkanı adaylığı ön seçim sandığına atılan resimler yer aldı.