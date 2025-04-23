Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Bu memleket çocukların" sözlerine yer verdi.
Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle hazırlanan videolu mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı.
İmamoğlu'nun "Bu memleket çocukların… 23 Nisan kutlu olsun" mesajıyla paylaşılan videoda, çocuklar tarafından çizilen ve CHP’nin 23 Mart'taki cumhurbaşkanı adaylığı ön seçim sandığına atılan resimler yer aldı.
Bu memleket çocukların...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 23, 2025
23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/w5vU2knlD8