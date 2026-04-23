Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı videolu paylaşımda "Onlara çok güveniyorum" sözlerine yer verdi.
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Onlara çok güveniyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ımız kutlu olsun."
Paylaşımda, İmamoğlu'nun İBB Davası'nın dünkü celsesindeki kutlama sözlerinin yapay zeka ile hazırlanmış videosu da yer aldı.
