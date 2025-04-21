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Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan ve 19 Mayıs çağrısı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan ve 19 Mayıs'ta 'Türk bayrağının dalgalandırılması' çağrısı yaptı.

Güncel
  • 21.04.2025 10:53
  • Giriş: 21.04.2025 10:53
  • Güncelleme: 21.04.2025 11:31
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan ve 19 Mayıs çağrısı
Fotoğraf: DepoPhotos

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

23 Nisan ve 19 Mayıs'ta 'Türk bayrağının dalgalandırılması' çağrısı yapan İmamoğlu, "Gelin hep birlikte 23 Nisan’dan 19 Mayıs’a; evlerimizde, iş yerlerimizde, köylerimizde, kentlerimizde, arabalarımızda, cep telefonlarınızda yani her yerde… Ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıralım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

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