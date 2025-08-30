Ekrem İmamoğlu'ndan 30 Ağustos mesajı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Her zorluğu aşarak geleceğimizi, Cumhuriyetimizi, irademizi ilelebet koruyacağımıza inancım tamdır. Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından, İmamoğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapay zeka ile seslendirdiği bir video paylaşıldı.

Videoda, İmamoğlu'nun sesinden şu ifadelere yer verildi:

"Aziz milletim, özgürlük ve bağımsızlık azmimizin nişanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Büyük zorluklar içinde verdiğimiz istiklal mücadelemiz, 30 Ağustos'ta mutlak zaferle taçlandı. Bugün bizler de demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve halkın iradesini korumak için büyük bir mücadele veriyoruz.

Bu yıl meydanlarda yan yana olamasak da kalplerimiz bir. Dijital olarak oluşturulmuş suretim aracılığıyla özgürlük, demokrasi ve umudu dile getirmeye devam ediyoruz. Milletimiz geçmişten bugüne birlik ve beraberlik içinde olduğunda iradesine azimle sahip çıktı. Bunu bilmek bana güç veriyor. Her zorluğu aşarak geleceğimizi, Cumhuriyetimizi, irademizi ilelebet koruyacağımıza inancım tamdır. Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum. Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenindir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."