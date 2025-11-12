Ekrem İmamoğlu'ndan 4 gazeteciye mektup

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye BAşkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan gazetecilere mektup göndererek basın özgürlüğünün daraltıldığına ve baksıya dikkat çekti.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, İmamoğlu, gözaltına alınan gazetecilere mektup gönderdi.

Gazetecilere yönelik baskıya vurgu yapan ve gazeteciliğin suç olmadığını söyleyen İmamoğlu'nun mektubunda, "Sayın Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak basın özgürlüğünün her geçen gün biraz daha daraltıldığı bir dönemde, sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmanız ve ardından yurtdışı yasağıyla karşılaşmanız demokrasi adına kaygı verici" dedi.

Basın özgürlüğü üzerinde kurulan baskılara vurgu yapan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef son dönemde bu ve benzeri uygulamalar zaten az sayıda kalan kalemi özgürlük için yazan gazeteciler için bir gözdağı aracı haline getirildi. Gazetecilik suç değildir. Gerçeğin peşinde durduğunuz için sizi kutluyor, bu haksız süreci dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum. Çok saygı ve saygılarımla."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu İBB Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 gazeteci hakkında "yalan bilgiyi alenen yayma" ve "suç örgütüne yardım" iddialarıyla işlem başlatılmıştı.

Başsavcılığın talimatıyla gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak ifadeye çağrılmıştı.

6 Kasım'da sabah saatlerinde polis ekiplerince evlerinden alınan Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Ruşen Çakır da öğle saatlerinde Emniyet'e getirilmişti. Aslı Aydıntaşbaş'ın ise yurt dışında olduğu duyurulmuştu.

Emniyet'e götürülen gazetecilere bazı sosyal medya paylaşımlarını hangi amaçla yaptıkları ve "İlke" isimli gizli tanığın beyanları üzerinden İBB yöneticilerinden "para alıp almadıkları" sorulmuştu. Tüm gazeteciler, "para aldıkları" yönündeki iddiayı reddettmişti. İfade işlemleri tamamlanan Oğhan, Sevinç, Yalçın, Çolak ve Çakır yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Sevinç ve Oğhan'ın telefonlarına el konulmuştu.