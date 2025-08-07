Ekrem İmamoğlu'ndan 9 vaat

Yaklaşık 5 aydır Siliviri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaatlerde bulundu.

9 vaatte bulunan Ekrem İmamoğlu, açıklamasını "Barış ve huzur içinde refahı, adaleti ve bereketi yaşayacağız" diyerek tamamladı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Bu güzel ülkeye, Türkiye'mize;



📌Refahı ve Adaleti, Demokrasiyle Getireceğiz

📌Kuvvetler Ayrılığını Yeniden Tesis Edeceğiz

📌Yargıyı Yürütmenin Tasallutundan Kurtaracağız

📌Hukukun Üstünlüğüne Döneceğiz

📌Seçimleri Adil ve Serbest Kılacağız

📌İşleri Ehline Emanet Edeceğiz… pic.twitter.com/fcmo3k7ncg