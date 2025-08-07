Giriş / Abone Ol
Ekrem İmamoğlu'ndan 9 vaat

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğüne dönülmesi dahil 9 vaatte bulunduğu bir paylaşım yayımladı.

  • 07.08.2025 16:16
  • Giriş: 07.08.2025 16:16
  • Güncelleme: 07.08.2025 16:22
Yaklaşık 5 aydır Siliviri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaatlerde bulundu.

9 vaatte bulunan Ekrem İmamoğlu, açıklamasını "Barış ve huzur içinde refahı, adaleti ve bereketi yaşayacağız" diyerek tamamladı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

