Ekrem İmamoğlu'ndan 9 vaat
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğüne dönülmesi dahil 9 vaatte bulunduğu bir paylaşım yayımladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 5 aydır Siliviri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaatlerde bulundu.
9 vaatte bulunan Ekrem İmamoğlu, açıklamasını "Barış ve huzur içinde refahı, adaleti ve bereketi yaşayacağız" diyerek tamamladı.
İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Bu güzel ülkeye, Türkiye'mize;— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) August 7, 2025
📌Refahı ve Adaleti, Demokrasiyle Getireceğiz
📌Kuvvetler Ayrılığını Yeniden Tesis Edeceğiz
📌Yargıyı Yürütmenin Tasallutundan Kurtaracağız
📌Hukukun Üstünlüğüne Döneceğiz
📌Seçimleri Adil ve Serbest Kılacağız
📌İşleri Ehline Emanet Edeceğiz… pic.twitter.com/fcmo3k7ncg