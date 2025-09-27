Ekrem İmamoğlu'ndan ABB operasyonlarına tepki: "Hukuk tanımaz bir vicdansızlığın ürünü"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik soruşturmalarla ilgili "hukuk tanımaz bir vicdansızlığın ürünü" dedi.

İmamoğlu, CHP'nin bugün Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı’nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine mektup gönderdi.

İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden yolladığı mektubu, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erkan okudu.

İmamoğlu, Erkan tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

"İnsanıyla da kalesiyle de hep dimdik duran, bize bağımsızlığımızı kazandıran Büyük Taarruz’un şehri Afyonkarahisar. Merhaba! Sizleri sevgiyle, saygıyla, hasretle selamlıyorum. Her birinizi özlemle kucaklıyorum. Afyonkarahisar, köklü ve şanlı tarihiyle olduğu kadar, dünyaya nam salmış güzellikleriyle, bolluğu bereketiyle de özeldir. Ama Afyonkarahisar’ın en büyük, en özel zenginliği insanıdır. Çalışkan, cesur ve her koşulda ülkesinin geleceğine sahip çıkan sizlerle gurur duyuyorum. Bu güzel şehre değer katmak için çalışan Belediye Başkanımız Burcu Köksal’a yürekten teşekkür ediyorum. Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye sahip çıkma mücadelesindeki tüm gayretleri için partimizin il başkanı Faruk Duha Erhan’a ve tüm örgütümüze teşekkür ediyorum.

"İKTİDARIN YOL AÇTIĞI KRİZLER BİRBİRİNİ BESLİYOR"

Sevgili vatandaşlarım; ülkemiz çok uzun zamandır büyük krizler yaşıyor. İktidarın yol açtığı ekonomik, siyasi, idari krizler birbirini besliyor ve büyütüyor. Krizlerin ağır faturasını millete ödeten iktidar, milli iradeyi baskı altına alabilmek, önümüzdeki seçimleri bugünden dizayn edebilmek için attığı hukuk dışı adımlarla, ülkeyi bir uçurumun eşiğine getirmiştir. Yargıyı alet ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik siyasi operasyonlar düzenleyenlerin amacı, adaleti sağlamak değildir. Onlar; vicdanlarını, adalet duygularını çoktan kaybettiler. Sokaktan, çarşıdan, pazardan, vatandaştan koptukça zalimleştiler. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan ve çok değerli Mansur Yavaş Başkanımızı hedef alan operasyon da hukuk tanımaz bir vicdansızlığın ürünüdür. Milletimiz bir Melih Gökçek’e bir de Mansur Yavaş’a bakıyor ve yargıyı siyasete alet edenlerin asıl maksadını görüyor.

"TÜRKİYE’Yİ KARDEŞLİĞİN ÜLKESİ YAPACAĞIZ"

Vatandaşın devletin adaletine duyduğu güven, ciddi bir biçimde sarsılmıştır ve bu, başta ekonomi olmak üzere, ülkemizin bütün dengelerini sarsmaktadır. İktidar hukuk ve demokrasiden uzaklaştıkça, vatandaşın refaha ve berekete ulaşması mümkün değildir. İktidar, vatandaşın hak ve hürriyetlerini yok saydıkça, toplumsal birlik ve düzen bozulmakta, ülkenin huzuru kaçmaktadır. Tek çare, derhal millete gitmek ve milli iradenin hakemliğinde, hızla hukuka ve demokrasiye dönmektir. Milletimizin de arzusu ve beklentisi budur. Sandık gelecek ve Türkiye, yeni ve umut dolu bir yola girecek. Milletimizin adaletine ve ferasetine hep güvendim, hep güveneceğim. Milletçe bu badireyi de aşacağız ve hep birlikte, yöneticilerin vatandaş karşısında haddini bildiği, milletin ortak menfaatinin her şeyin ve herkesin üstünde tutulduğu, insanca, hakça bir düzen kuracağız. Türkiye’yi bereketin ve bolluğun, birliğin ve kardeşliğin ülkesi yapacağız.

"86 MİLYON KAZANACAK"

Bu kutsal amaca ancak, herkesi kendisiyle bir ve eşit gören, kendisi için ne istiyorsa başkası için de onu isteyen bir anlayışla varılabilir. Onun için diyoruz ki; Herkes için her yerde, önce adalet, önce hürriyet. Bizim yolumuz, en zor şartlarda bile gelecek güzel günlere inanmaktan vazgeçmeyenlerin yoludur. O çakmak çakmak mavi gözleriyle Kocatepe’den Afyon Ovası’na vatan ve millet aşkıyla bakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur. Hiçbir güç bizi bu yoldan döndüremedi, döndüremeyecek. Kendilerini milletten büyük görenler kaybedecek, 86 milyon kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."