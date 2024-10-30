Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Özer tepkisi: "TUSAŞ’a saldıran teröristleri izlemek yerine akademisyenleri mi izliyorsunuz?"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözlatına alınmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, yargının siyasallaştırıldığını söyledi.

İBB Başkanı açıklamasında kendisine yönelik açılan "Ahmak Davası"nı örnek verdi.

İmamoğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşmasına zemin hazırlandığına dikkat çekerek "CHP’li bilim insanı bir belediye başkanının terör iddiasıyla gözaltına alınmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum" dedi.

İmamoğlu, "TUSAŞ’a saldıran teröristleri izlemek yerine devlete yıllarca hizmet etmiş akademisyenleri mi izliyorsunuz?" diye konuştu.

Özer'in güvenlik güçlerinden kaçma ihtimalinin bulunmadığına dikkat çeken İBB Başkanı, Esenyurt Belediye Başkanı'nın ifadeye çağrılmak yerine gözaltına alınmasının "uygunsuz" olduğunu belirtti.

AHMAK DAVASI'NI HATIRLATTI

İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Bugün sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturmayı büyük bir dikkat ve ciddiyetle izliyorum. Sayın Ahmet Özer’e yönelik operasyon, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair endişelerimizi daha da artırmıştır. Yargının siyasallaştırılarak siyasi rakiplerin oyun dışına atılması amacıyla kullanılmasının, demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu vurgulamak zorundayım. İBB Başkanı olarak bizzat ben, bu tür uygulamaları en acı şekilde tecrübe edenlerin başında geliyorum.

Bana yönelik olarak açılan ve kamuoyunda 'Ahmak Davası' olarak bilinen dava ve benzeri pek çok soruşturma devlet ciddiyetinden ve yargı tarafsızlığından uzaktır. Devlette görev yapmış ve yıllarca dekanlık, rektör yardımcılığı, GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği gibi kamu görevleri üstlenmiş bir bilim insanı ve seçilmiş belediye başkanı olan Sayın Özer’in emniyet güçlerinden kaçma ihtimali yokken ifadeye çağrılmak yerine, bir şafak operasyonuyla göz altına alınması uygunsuzdur.

"İLHAMINI HANGİ MİRASINIZDAN ALDIĞINIZI İYİ BİLİYORUZ"

Biz bu şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı iyi biliyoruz. Siyasi rakiplerin önünü kesmeye yönelik bu tür uygulama ve davalar hukuk ve adalete değil, yalnızca iktidarın amaçlarınahizmet etmektedir. Kamuoyuna mal olmuş şahsiyetlerle ilgili bu tür uygulamaların tarafsızlık ilkesine uygun, titizlikle yürütülmesi gerekir. Bugünkü şafak operasyonu ardından kamuoyuna yapılan açıklamada, Sayın Özer’in 10 yıl boyunca 694 terör örgütü mensubuyla görüştüğü iddia edilmektedir. Şayet bu iddia doğruysa kendisinin, ayda 5-6 terör örgütü mensubuyla görüştüğü anlamı çıkmaktadır. O halde neden bugüne kadar beklediniz?

Bugün sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturmayı büyük bir dikkat ve ciddiyetle izliyorum.



Sayın Ahmet Özer’e yönelik operasyon, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair endişelerimizi daha da artırmıştır.

Yargının… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 30, 2024

İMAMOĞLU: ALTI AYDA NE DEĞİŞTİ?