Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'li Meclis üyesine Esenyurt tepkisi: "Hakimlik mi yapıyorsun?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in serbest bırakılması için çağrı yaptı.

İmamoğlu, İBB'nin 2025 yılı bütçe toplantısında konuştu.

İmamoğlu: "Ahmet Özer’in yerine niye belediye meclisi seçsin demiyorsunuz da kayyum atıyorsunuz?" dedi. Bu sırada AKP’li bir meclis üyesi "Çünkü terör" ifadesini kullanınca İBB Başkanı da "Ne terörü? Sen kimsin de ‘terörist’ diyorsun adama. Hakimlik mi yapıyorsun?" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu’nu ilk kez bu kadar sinirli görüyorum:



“Millete terörist demeyeceksin ağzına o lafı kapatırlar



İnsanlara terörist diye diye seçim kazanma kültürünü bitireceğiz kardeşim. Yok efendim neymiş ‘15 Temmuz’dan önce terörist değil, 15 Temmuz’dan sonra terörist’” pic.twitter.com/TjlJnvHz2E — Ali Deniz Çakır (@alidenizcakir) November 26, 2024

"SENİ ADAM YERİNE KOYMAM BEN"

İmamoğlu, AKP'li Meclis üyesine şunları söyledi:

"Bak gizli tanık var, gizli tanığın ifadesi yok. 65 yaşındaki adamla ilgili söylediklerinden utanacaksınız, biliyor musun? Millete terörist demeyeceksin. Ağzına o lafı kapatırlar. Sen değil, hakim konuşsun. İnsanları böle böle seçim kazanma kültürünü bitireceğiz kardeşim. Bağırma oradan! Seni adam yerine koymam.Bana ne bağırıyorsun, hadsiz seni! Yanımda ağzını açamazsın. Ne biçim bağırıyorsun oradan? Ben konuşurken bağıramazsın, hadsiz seni."

"ESENYURTLU HEMŞERİLERİMİZİN İRADELERİ GASP EDİLİYOR"

İmamoğlu, şunları söyledi: