Ekrem İmamoğlu'ndan Ankara çağrısı: "Bu millet fesatlara pabuç bırakmaz"
Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Ankara'da gerçekleştireceği miting için yurttaşlara çağrı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden yeni bir mesaj paylaştı.
İmamoğlu, partisinin yarın saat 17.00'de Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceği miting için yurttaşlara çağrı yaptı.
İmamoğlu, mesajında "Bu millet zalime boyun eğmez. Darbelere, tehditlere, kumpaslara, fitnelere, fesatlara pabuç bırakmaz" dedi.
Yurttaşları mitinge katılmaya davet eden İmamoğlu, "Milletçe 14 Eylül 17.00’de Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda buluşuyoruz" ifadesini kullandı.