Ekrem İmamoğlu'ndan Anneler Günü paylaşımı: "Özledim anne"
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Anneler Günü dolayısıyla "Özledim Anne" notuyla paylaşım yaptı.
Kaynak: ANKA
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 11 Mayıs Anneler günü dolayısıyla bir video paylaştı.
Ekrem İmamoğlu:— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 10, 2025
"Özledim Anne" pic.twitter.com/YxWOpLsaFQ
İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından "Özledim Anne" başlığıyla paylaşılan videoda, İmamoğlu’nun annesi ile yaşadığı anılar yer alıyor.