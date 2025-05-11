Ekrem İmamoğlu'ndan Anneler Günü paylaşımı: "Özledim anne"

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 11 Mayıs Anneler günü dolayısıyla bir video paylaştı.

İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından "Özledim Anne" başlığıyla paylaşılan videoda, İmamoğlu’nun annesi ile yaşadığı anılar yer alıyor.