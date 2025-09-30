Giriş / Abone Ol
Ekrem İmamoğlu'ndan annesine duygusal mektup

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından annesine gönderdiği duygu yüklü mektubu paylaştı

  • 30.09.2025 21:50
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Pamuk ellerinden öperim anacığım…" notuyla paylaştığı videoda anne Havva İmamoğlu'nun mektubu okuduğu anların görüntüleri paylaşıldı.

Mektubu gözyaşları ile okuyan anne İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bitsin bu zindan. Bitmeyecek mi bitsin. Allaha emanet ediyorum onu. Herkesin çocuklarını da benim çocuğum da. Ne yaptı ki, bence her şey güzel yaptı. Hasta olmasın yeter. Ben şimdi korkuyorum. Hasta olmasın ben öyle dua ediyorum . Allah'ım ona sabır versin bugünleri sabırla geçirsin"

