Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayşe Barım tepkisi: "İktidar, adaleti ve vicdanı yerle bir ediyor"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından menajer Ayşe Barım hakkında verilen yeniden tutuklama kararına tepki gösterdi. İmamoğlu yaptığı paylaşımda "Siyaset anlayışı insanları cezaeviyle sınamak üzerine kurulu bu iktidar, adaleti ve vicdanı yerle bir ediyor" dedi.

Güncel
  • 03.10.2025 21:55
  • Giriş: 03.10.2025 21:55
  • Güncelleme: 03.10.2025 22:00
Ekrem İmamoğlu'ndan Ayşe Barım tepkisi: "İktidar, adaleti ve vicdanı yerle bir ediyor"

Gezi Parkı davasında 248 gün süren tutuklu kaldıktan sonra önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayşe Barım için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazı 27. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Mahkeme, Barım için yeniden tutuklama kararı verdi.

Verilen karara tepki gösteren CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu  Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset anlayışı insanları cezaeviyle sınamak üzerine kurulu bu iktidar, adaleti ve vicdanı yerle bir ediyor.

Sağlık sorunlarına rağmen hukuka sığmayan yöntemlerle aylar boyunca cezaevinde tutulan Ayşe Barım’ın özgürlüğü sadece bir gün sürdü. O da hastanede. Yeniden verilen tutuklama kararı, adaletsizlikte ısrarı gösteriyor.

BirGün'e Abone Ol