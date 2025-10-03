Ekrem İmamoğlu'ndan Ayşe Barım tepkisi: "İktidar, adaleti ve vicdanı yerle bir ediyor"

Gezi Parkı davasında 248 gün süren tutuklu kaldıktan sonra önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayşe Barım için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itirazı 27. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Mahkeme, Barım için yeniden tutuklama kararı verdi.

Verilen karara tepki gösteren CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset anlayışı insanları cezaeviyle sınamak üzerine kurulu bu iktidar, adaleti ve vicdanı yerle bir ediyor.

Sağlık sorunlarına rağmen hukuka sığmayan yöntemlerle aylar boyunca cezaevinde tutulan Ayşe Barım’ın özgürlüğü sadece bir gün sürdü. O da hastanede. Yeniden verilen tutuklama kararı, adaletsizlikte ısrarı gösteriyor.