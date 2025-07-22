Ekrem İmamoğlu'ndan Bakırköy mitingine çağrı: Umut bu milletin ta kendisidir

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki adresi Bakırköy olarak açıklanırken CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitinge katılım çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden Ekrem İmamoğlu'nun sesinin ve görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşımı yapıldı. Ekrem İmamoğlu imzasıyla yayımlanan video mesaja şu not düşüldü:

"Umut, bu milletin ta kendisidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Bakırköylü hemşerilerimi davet ediyorum. 23 Temmuz Çarşamba 20.30 Bakırköy Cumhuriyet Meydanı."

Miting, çarşamba günü saat 20.30’da Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek.