Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı: Birlikte olmanın yolunu elbet buluruz
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, "Şimdi ben sizden uzaktayım diye bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar" diyerek yayınladığı bir video ile yurttaşlardan mektup istedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bayram mesajı yayımladı.
"Şimdi ben sizden uzaktayım diye bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar" diyen İmamoğlu, yayınladığı bir video ile yurttaşlardan mektup istedi.
Kendisine gelen mektupları tek tek okuyacağını ifade eden İmamoğlu, "Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!" dedi.
İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Şimdi ben sizden uzaktayım diye...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 30, 2025
Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!
Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!
Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!
Ramazan Bayramımız kutlu olsun!
Bayram mesajlarınızı bilgi@ekremimamoglu.com’a mail… pic.twitter.com/f3TqXaifIn