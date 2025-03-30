Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı: Birlikte olmanın yolunu elbet buluruz

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bayram mesajı yayımladı.

"Şimdi ben sizden uzaktayım diye bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar" diyen İmamoğlu, yayınladığı bir video ile yurttaşlardan mektup istedi.

Kendisine gelen mektupları tek tek okuyacağını ifade eden İmamoğlu, "Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: