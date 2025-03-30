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Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı: Birlikte olmanın yolunu elbet buluruz

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, "Şimdi ben sizden uzaktayım diye bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar" diyerek yayınladığı bir video ile yurttaşlardan mektup istedi.

Güncel
  • 30.03.2025 09:45
  • Giriş: 30.03.2025 09:45
  • Güncelleme: 30.03.2025 09:58
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı: Birlikte olmanın yolunu elbet buluruz

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bayram mesajı yayımladı.

"Şimdi ben sizden uzaktayım diye bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar" diyen İmamoğlu, yayınladığı bir video ile yurttaşlardan mektup istedi.

Kendisine gelen mektupları tek tek okuyacağını ifade eden İmamoğlu, "Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Ekrem İmamoğlunun babası Hasan İmamoğlundan bayram açıklaması
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