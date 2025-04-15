Ekrem İmamoğlu'ndan "Beylikdüzü"çağrısı
Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Özel'in katılımıyla Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde düzenlenecek buluşmaya katılım çağrısı yaptı. İmamoğlu, "Yaşam Vadisi adalet mücadelemizin sembol yerlerinden biri oldu. Şimdi herkes burada millet iradesine sahip çıkmak için buluşuyor" dedi.
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın (16 Nisan Çarşamba) Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yapılacak buluşmaya çağrı yaptı.
İmamoğlu, X hesabından yaptığı çağrıda, "Yaşam Vadisi adalet mücadelemizin sembol yerlerinden biri oldu, en coşkulu buluşmaları burada yaptık, en güzel festivaller burada kutlandı. Şimdi herkes burada millet iradesine sahip çıkmak için buluşuyor" ifadelerini kullandı.
Biz adalete susamış Türk gençliğiyiz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 15, 2025
Yaşam Vadisi adalet mücadelemizin sembol yerlerinden biri oldu, en coşkulu buluşmaları burada yaptık, en güzel festivaller burada kutlandı. Şimdi herkes burada millet iradesine sahip çıkmak için buluşuyor.
Tüm Beylikdüzülü komşularımı ve… pic.twitter.com/A9ZhxsuDSS
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenecek olan buluşma saat 20.30'da Beylükdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirilecek.