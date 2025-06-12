Ekrem İmamoğlu'ndan 'bilirkişi davası' tepkisi: "Bugünkü duruşma usulsüzdür"

Yaklaşık 3 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta basın toplantısında bir bilirkişinin kritik davalarda görev yapmasına dikkat çekmek için kullandığı ifadeler üzerine açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek.

"Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir" diyen İmamoğlu dava öncesi yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Aldığımız nefese dava açıyorsunuz. Her davanın savcısı aynı, bilirkişisi aynı, hukuksuzluğu aynı.

"YARGILAMA ESASLARINA UYGUN DEĞİL"

Bunlar da yetmiyor bir gün önce yargılamanın yapılacağı yeri değiştiriyor bana ve avukatlarıma son anda haber veriyorsunuz. Kendimizi savunmamızdan bile korkuyorsunuz. Savunma hakkımızı engelleyen bu keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyorum. Bugünkü duruşma usulsüzdür, yargılama esaslarına uygun değildir.

Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum ve bu nedenle bu duruşmaya katılmayacağım. Bağımsız Türk yargısına ve yargı üyelerine sonuna kadar güveniyorum, ama planlanan bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum."