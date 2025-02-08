Ekrem İmamoğlu'ndan bilirkişi hakkında suç duyurusu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilirkişi S.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ekrem İmamoğlu hakkında "CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalara atandığını" söyleyerek ismini açıkladığı bilirkişi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
İmamoğlu, hakkında soruşturma başlatılmasına neden olan bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında "CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalara atandığını" söyleyerek bilirkişinin ismini açıklamıştı.
İmamoğlu hakkında "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs edilmesi" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
İmamoğlu soruşturma kapsamında ifade vermişti.