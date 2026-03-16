Ekrem İmamoğlu'ndan BirGün'e teşekkür mektubu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu BirGün'e teşekkür mektubu gönderdi.

İmamoğlu mektubunda "Tüm baskılara ve olumsuzluklara rağmen habercilik onurunu koruyarak

gösterdiğiniz cesur duruş için Türkiye ve demokrasi mücadelesi adına içtenlikle teşekkür

ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mektubu şöyle:

"SİLİVRİ'DE ADALET MÜCADELESİ..."

Türkiye’nin çok yönlü krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Silivri’de verdiğimiz adalet

mücadelesinin gerçek anlamını ve boyutunu halkımıza ulaştırma çabanız son derece

kıymetlidir. Tüm baskılara ve olumsuzluklara rağmen habercilik onurunu koruyarak

gösterdiğiniz cesur duruş için Türkiye ve demokrasi mücadelesi adına içtenlikle teşekkür

ediyorum.

"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Cumhuriyet, demokrasi, adalet ve milletimizin onurlu yaşam hakkı için verdiğimiz bu

mücadeleden, bedeli ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğim.

Yıllardır ekranlarınızda bu ülkenin temel değerlerine sahip çıkan güçlü bir duruş

sergiliyorsunuz. İnanıyorum ki milletimiz de hakikatin sesine her zaman hak ettiği değeri

verdi, vermeye devam ediyor.

Demokrasi talebinin ve adalet isteğinin daha gür çıkması için verdiğiniz katkı, demokrasi

tarihimizin unutulmaz sayfalarında yerini alacaktır.

Sevgi ve saygılarımla"