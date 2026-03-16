Ekrem İmamoğlu'ndan BirGün'e teşekkür mektubu
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu BirGün'e teşekkür mektubu yazdı. İmamoğlu mektubunda şunları dile getirdi: "Gösterdiğiniz cesur duruş için Türkiye ve demokrasi mücadelesi adına içtenlikle teşekkür ediyorum."
İmamoğlu mektubunda "Tüm baskılara ve olumsuzluklara rağmen habercilik onurunu koruyarak
gösterdiğiniz cesur duruş için Türkiye ve demokrasi mücadelesi adına içtenlikle teşekkür
ediyorum" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun mektubu şöyle:
"SİLİVRİ'DE ADALET MÜCADELESİ..."
Türkiye’nin çok yönlü krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Silivri’de verdiğimiz adalet
mücadelesinin gerçek anlamını ve boyutunu halkımıza ulaştırma çabanız son derece
kıymetlidir. Tüm baskılara ve olumsuzluklara rağmen habercilik onurunu koruyarak
gösterdiğiniz cesur duruş için Türkiye ve demokrasi mücadelesi adına içtenlikle teşekkür
ediyorum.
"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"
Cumhuriyet, demokrasi, adalet ve milletimizin onurlu yaşam hakkı için verdiğimiz bu
mücadeleden, bedeli ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğim.
Yıllardır ekranlarınızda bu ülkenin temel değerlerine sahip çıkan güçlü bir duruş
sergiliyorsunuz. İnanıyorum ki milletimiz de hakikatin sesine her zaman hak ettiği değeri
verdi, vermeye devam ediyor.
Demokrasi talebinin ve adalet isteğinin daha gür çıkması için verdiğiniz katkı, demokrasi
tarihimizin unutulmaz sayfalarında yerini alacaktır.
Sevgi ve saygılarımla"