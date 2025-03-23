Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında karar açıklandı.

İmamoğlu, ‘yolsuzluk’soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, açıklamasında, "Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…"

Korkunun ecele faydası yok!



Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin.



Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!



Aziz Milletim;

Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin.



Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 23, 2025

'SESİNİZİ YÜKSELTİN' ÇAĞRISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurttaşlara çağrı yaptı.

İmamoğlu, tutuklama kararı hakkında, "Sevgili vatandaşlarım, Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı. Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır" tepkisini gösterdi.

Yurttaşlara çağrı yapan İmamoğlu, şunları söyledi: "Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği meselesidir. Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin. Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma, hak mücadelesine katılma günüdür. Hiç kimseyi arkada bırakmadan hep birlikte."