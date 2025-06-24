Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Dağdeviren'e geçmiş olsun mesajı
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, beyin kanaması geçiren Prof. Dr. Canan Dağdeviren için geçmiş olsun mesajı yayınladı ve, "Yolun uzun, heyecanın yüksek, gençliğin var" dedi.
Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçirdiği beyin kanamasının ardından iyileşme sürecine giren Prof. Dr. Canan Dağdeviren’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
İmamoğlu mesajında şunları söyledi:
"Sevgili Canan Dağdeviren hocam, beyin kanaması geçirdiğini, günlerce süren yoğun bakımın ardından zorlu günleri atlattığını öğrendim. Tamamen sağlığına kavuşman dileğimle Silivri Cezaevi’nden sevgilerimi iletiyorum. Umarım hızlıca bilimsel çalışmalarına dönersin.
Türkiye’de birçok gencin ilham kaynağısın. Yolun uzun, heyecanın yüksek, gençliğin var!"