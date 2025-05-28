Ekrem İmamoğlu'ndan cezaevinde evlenen Buğra Gökce'ye tebrik mesajı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aynı cezaevinde evlenen tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'yi tebrik ederek 'adalet' vurgusu yaptı.

İmamoğlu'nun cumurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabında Gökce'nin evlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere ye verildi:

"Bugün yol arkadaşım, kardeşim Buğra Gökce, Filiz Kahveci Hanım ile bir yuva kurdu. Aile yılı diye ilan edilen bir dönemde; aileler ekonomik olarak gençler hapiste tutulurken anneler delilsiz, sebepsiz çocuklarından ayrı tutulurken en ağır ekonomik krizin gölgesinde; zalimliğe inat, düşman hukukuna karşı adalet mücadelesi veren Buğra kardeşim, müstakbel eşi ile Türkiye’ye aile haysiyeti, yuva kurmak, anne, çocuk, vicdan, adalet dolu, sevgi ve aşk dolu bir mesajı Silivri zindanından verdi! Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Allah'ım bütün yuvaları, aileleri adaletsizlikten korusun."