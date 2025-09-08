Ekrem İmamoğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

"Artık bu mesele kişilerin ve partilerin üzerinde bir memleket meselesidir" diyen İmamoğlu, "Cumhuriyetimize ve demokrasimize yapılan bu hukuksuz müdahalelere lütfen göz yummayın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"CHP İstanbul İl Başkanlığımız önünde yaşananları dün akşamdan bu yana büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyorum. Partililerimizin kendi il binalarına yani evlerine girememesini hangi hukuka dayandırıyorsunuz? Ülkenin asayişiyle ilgilenmesi gereken polislerimizi hangi akla hizmet bir siyasi partinin ablukasına alet ediyorsunuz? Bu hukuksuzluğunuza derhal son verin. Milletin umudunu daha fazla kırmaktan, milleti daha fazla yoksullaştırmaktan, ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçin. Buradan siyasi partilerimize ve kıymetli yöneticilerine de seslenmek istiyorum; Cumhuriyetimize ve demokrasimize yapılan bu hukuksuz müdahalelere lütfen göz yummayın. Artık bu mesele kişilerin ve partilerin üzerinde bir memleket meselesidir."