Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'li belediyelere yönelik gözaltılara tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da aralarında olduğu 10 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı.

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde rakibine 1 milyon oy fark atan partimizin başarısını sindireceksiniz. Öyle ya da böyle sindireceksiniz" diyen İmamoğlu, "Siyasal depresyonlarınıza, yargıyı alet ederek, çeşitli kılıflara sarılan siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza dün de izin vermedik bugün de vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 11, 2025

İmamoğlu ayrıca "Cumhurbaşkanlığı makamı da kimseye babasından miras değil" diyerek erken seçim çağrısı yaptı.

İmamoğlu, "Sandık millet isteyince gelir, siz isteyince değil. Sandık gelecek. 1 kişi gidecek, her şey değişecek" ifadesini kullandı.

"MİLLETİN GÖZÜNÜ BOYAMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İmamoğlu şunları kaydetti:

"İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden ‘terörist’ ilan ediliyor. Tıpkı 65 yaşında ‘terörist’ ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer gibi. 31 Mart seçimlerinde AK Parti’den 12 ilçe belediyesi kazanan, İstanbul’da 26 ilçe belediye başkanlığı kazanan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde rakibine 1 milyon oy fark atan partimizin başarısını sindireceksiniz. Öyle ya da böyle sindireceksiniz. Siyasal depresyonlarınıza, yargıyı alet ederek, çeşitli kılıflara sarılan siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza dün de izin vermedik bugün de vermeyeceğiz.

"ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ"