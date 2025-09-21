Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin açıklama

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin "Darbeye ve kayyuma hayır" sloganıyla gerçekleştirdiği 22’nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Olağanüstü süreci büyük bir başarıyla yöneten Genel Başkanımızın, örgütümüzden aldığı güçlü destek; emeğinin, adanmışlığının ve cesaretinin nasıl karşılık bulduğunu gösterdi" ifadelerini kaydetti.

"Zor zamanda CHP bir oldu, bütün oldu; kurulan tuzaklara el ele karşı durdu. Delegelerimizin davetiyle toplanan 22. Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak güven tazeledi.

Partimizin içine nifak sokmak isteyenler kaybetti. Hukuku sopa olarak kullanıp, milletin gözbebeği CHP’yi parçalamak isteyenler kaybetti. İktidarın kötü oyunlarına alet olanlar kaybetti. Olağanüstü süreci büyük bir başarıyla yöneten Genel Başkanımızın, örgütümüzden aldığı güçlü destek; emeğinin, adanmışlığının ve cesaretinin nasıl karşılık bulduğunu gösterdi.

Bu sonuçla demokrasi kazandı. Türkiye kazandı. Millet kazandı. Birlikte daha güçlüyüz; yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."