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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'nin mitingleri için çağrı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Samsun’dan başlayan yürüyüşümüz yurdun dört bir yanına yayılacak" ifadeleriyle partisinin hafta içi İstanbul ilçelerinde, hafta sonu da çeşitli kentlerde düzenleyeceği mitinglere katılma çağrısında bulundu.

Güncel
  • 13.04.2025 17:15
  • Giriş: 13.04.2025 17:15
  • Güncelleme: 13.04.2025 17:22
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'nin mitingleri için çağrı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu durumda bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin mitinglerine katılma çağrısı yaptı.

Partisinin bugün Samsun'da yaptığı mitinge atıfta bulunan İmamoğlu, "Samsun’dan başlayan yürüyüşümüz yurdun dört bir yanına yayılacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bizi eksiltebileceklerini sanıyorlar ama milyon milyon çoğalıyoruz. Samsun’dan başlayan yürüyüşümüz yurdun dört bir yanına yayılacak. Milletimizi her haftasonu bir ilde, hafta içi İstanbul’da bir ilçede yapılacak mitinglere davet ediyorum. Zulmedenler gidecek millet kazanacak."

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