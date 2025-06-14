Ekrem İmamoğlu'ndan çiftçi mesajı: İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, tarım ve hayvancılığa ilişkin bir mesaj yayımlayarak "İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu adına "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’mize, milletimizin ve devletimizin geleceği için güçlü bir tarım gerek. Çiftçisi kazanan, çarşı - pazara çıkmaktan korkmayan bir millet gerek. Artık Türkiye için “Topraktan Sofraya Bereket” gerek. Toprağını koruyan, köy hayatını yeniden değerli kılan ve çiftçiye bereketin tadını yaşatan bir ülkeye kavuşacağız. Çiftçiyi koruyacak, kırsalı yeniden kalkındıracağız. İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız."