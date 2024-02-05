Ekrem İmamoğlu'ndan 'DEM Parti' sorusuna tek cümlelik yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da aday çıkarma kararı alan DEM Parti'yle işbirliği kapılarının açık olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. İmamoğlu, "Siyasi partilerin hiçbirisiyle ilgili tek bir cümlem olmadı, olmaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Yeni Otobüslerinin Tanıtımı Etkinliği'ne katıldı.

İmamoğlu, etkinliğin ardından basın mensularının sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlere ilişkin bir soruya yanıt veren İmamoğlu, "Kurumsal ittifaka rağmen ben İstanbul İttifakı çağrısı yapmıştım. İyi ki yapmışım. Çünkü gerçek olan, kalıcı olan bu anlamdaki toplumsal ittifakı kurabilmektir" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bu bazen hizmet için kurulur, bazen demokrasi için kurulur, bazen adalet için kurulur, bazen çocuklar için kurulur, bazen kent uzlaşması için kurulur... Biz şu anda İstanbul'un daha güçlü bir şekilde korunması, Kanal İstanbul gibi İstanbul'u tehdit eden unsurların gelmemesi gibi büyük bir İstanbul dayanışmasının devam etmesi için çağrı yapıyoruz."

DEM PARTİ SORUSU

İstanbul'da aday çıkarma kararı alan DEM Parti'yle işbirliği kapılarının açık olup olmadığı sorulan İmamoğlu, "Siyasi partilerin hiçbirisiyle ilgili tek bir cümlem olmadı, olmaz" cevabını verdi.