Ekrem İmamoğlu'ndan denetim komisyonu açıklaması

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlığı süresince İBB'ye yönelik yapılan denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu süreçte AKP'li başkan ve üyelerden oluşan Denetim Komisyonu'nun kendisi ve belediyenin faaliyetleri hakkında hiçbir dava açmadıklarını ifade eden İmamoğlu "Tek bir dava açmayan Ak Parti’li Denetim Komisyonu Başkanı ve Üyeleri; ya sözde kurduğumuz iddia edilen “suç örgütü”nün birer üyesidir, yöneticileridir, sözde suç örgütü faaliyetlerine göz yummuşlardır ya da ortada bir “suç örgütü” ve suç yoktur, ortaya atılan iddialar bir “kurgu”dan ibarettir" dedi.

İmamoğlu'nun "Duyanlara, duymayanlara" başlığıyla paylaştığı açıklamalarının tamamı şöyle:

1. Belediyeler kanunu ve mevzuatı kapsamında belirlenen yetkiler çerçevesinde İBB Meclisi Denetim Komisyonu, İBB birimlerini 360 derece denetleme hakkına sahiptir.

2. 2019 - 2024 yılları arasında İBB meclis çoğunluğu Ak Parti grubuna aittir.

3. 5 yıl boyunca İBB Meclisi Denetim Komisyonu başkanlığını Ak Parti’li meclis üyesi, çoğunluğu da yine Ak Parti’li meclis üyeleri oluşturmuştur.

4. 5 yıl boyunca Ak Parti’li başkan ve çoğunluğu Ak Parti’li üyelerden oluşan denetim komisyonu, İBB’yi en güçlü yetkilerle denetlemiştir. Tüm birimleri her alanda; iç ve dış kredilerin kullanımı, hafriyat döküm alanları ve ruhsatları, taşınmaz alım ve satımları, kamu zararı hususu dahil tüm faaliyetler denetlenmiştir.

5. Ak Parti’li denetleme komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından rapor oluşumu sürecinde ve meclis konuşmalarında, bir kısım hizmetlerimizin engellenmesi ile ilgili meclis faaliyetlerinden sonra en sert konuşmalar, yazışmalar yapılmış, usülsüzlük ve yolsuzluk aranmıştır.

6. 5 yıl boyunca bu komisyon Ekrem İmamoğlu dönemi ile ilgili tek bir ihbar, suç duyurusu veya dava açma işleminde bulunmamıştır. Tek bir usülsüzlük, yasalara aykırı bir durum ve yolsuzluk bulduklarını ifade etmemişlerdir.

SONUÇ: Tek bir dava açmayan Ak Parti’li Denetim Komisyonu Başkanı ve Üyeleri; ya sözde kurduğumuz iddia edilen “suç örgütü”nün birer üyesidir, yöneticileridir, sözde suç örgütü faaliyetlerine göz yummuşlardır ya da ortada bir “suç örgütü” ve suç yoktur, ortaya atılan iddialar bir “kurgu”dan ibarettir.

Millet bunun cevabını biliyor da hatırlatmakta fayda var.